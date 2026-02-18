В Челябинске подростки избили местного жителя в автобусе

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после избиения подростками взрослого в автобусе, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным СК, вечером 16 февраля два подростка в автобусе напали на 53-летнего горожанина. Судя по видео, между несовершеннолетними и взрослым произошла ссора. Местный житель применил силу, после чего молодые люди некоторое время удерживали его и избивали.

Потерпевшего допросили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, подростков разыскивают. Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее в Челябинске произошла подобная ситуация. Группа подростков напала на мальчика в автобусе, после выхода из него продолжила избивать несовершеннолетнего на остановке.

Виталина Ярховска