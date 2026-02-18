В Тюмени возбудили уголовное дело после взрыва петарды в руках у ребенка

В Тюмени возбуждено уголовное дело в связи с получением травм подростком при взрыве петарды, сообщили в СУ СК России по Тюменской области. Подросток был доставлен в больницу. Следственные органы уточнили, что ребенок получил травмы руки и лица при хлопке петарды.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «В настоящее время следователем СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего»,— прокомментировали в региональном СКР.

В Следственном управлении СКР по Тюменской области напомнили о важности соблюдения мер безопасности при использовании пиротехники.