СК возбудил уголовное дело по факту истязаний детей в свердловском соцучреждении

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних воспитанников социального учреждения в Каменске-Уральском (Свердловская область). Дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание), сообщили в Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СК со ссылкой на сообщения в СМИ сообщает, что с 2017 по 2022 год одним из сотрудников центра для несовершеннолетних совершались противоправные действия в отношении детей.

Дело расследуется по статье 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за истязание. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и о публикациях в СМИ по данному факту.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о расследовании данного уголовного дела.