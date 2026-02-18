В Ярославской области объединенные КЦСОНы заработают в апреле

С 16 апреля в Ярославской области начнут функционировать четыре укрупненных комплексных центра социального обслуживания населения (КСЦОН): «Ярославский», «Ветеран», «Данко» и «Старшее поколение». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее в области было 24 КСЦОНа. Министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино отметила, что объединение позволит упростить процессы, сократить административную нагрузку и улучшить инфраструктуру. «Услуги будут предоставляться, как и прежде, в соответствии с утвержденными стандартами и требованиями безопасности и качества независимо от места проживания граждан или удаленности КЦСОН от областного центра»,— сказала Надежда Биочино.

В прошлом году в центрах социального обслуживания в регионе воспользовались услугами около 165 тыс. жителей, из которых около 18 тыс. получали помощь на дому. Новые центры продолжат оказывать аналогичный объем услуг. Решение о реорганизации стало частью региональной программы по модернизации социальной сферы.

Антон Голицын