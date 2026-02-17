В саратовском Подлесном планируют построить корпус дома престарелых за 230 млн

Управление капстроительства Саратовской области объявило аукцион на строительство жилого корпуса на 68 койко-мест в Подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Марксовском районе. Начальная максимальная цена контракта составляет 231,3 млн руб.

Согласно контракту, до 25 декабря 2028 года подрядчик должен будет построить трехэтажное здание общей площадью более 2,6 тыс. кв. м. В заключении госэкспертизы указано, что на 2% проект профинансирует регион, а 98% средств возьмут из федерального бюджета.

Тендер был размещен на портале ЕИС «Закупки» 15 февраля. До 25 февраля принимаются заявки на участие в конкурсе. Победитель будет объявлен через два дня после завершения.

Нина Шевченко