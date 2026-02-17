Наставник «Локомотива» оценил «сухарь» Даниила Исаева

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли после матча с нижнекамским «Нефтехимиком» отметил игру вратаря Даниила Исаева. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославская команда победила со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив» Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

«Это важная победа. По сути, Данил Исаев — единственный игрок, который показал себя с лучшей стороны в сегодняшнем матче. На этом все. Мы плохо контролировали шайбу. Мы забили первый гол, у нас были силы, но внезапно мы начали терять шайбу, получать грубые штрафы, а эта команда — очень опытный хоккейный клуб. Если дать им свободу атаковать нашу синюю линию, они нанесут ущерб. И у них были великолепные моменты. Мы неплохо играли в защите, но, в конечном итоге, решающим игроком стал Даниил Исаев»,— сказал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Наставник отметил, что его команда стала упускать «слишком много» моментов. «Наши броски не очень точны, и нам нужно улучшить игру у ворот. Нам нужно забивать эти "грязные" голы. Нужно, чтобы у ворот было много игроков, защитники атаковали ворота. Если вы промахиваетесь мимо ворот или отказываетесь бросать шайбу в ворота, вы не создаете никакой атаки»,— пояснил Боб Хартли.

В прошедшем матче «Локомотив» снова заработал много удалений: в общей сумме восемь минут штрафа против четырех у соперника. Главный тренер согласился с тем, что это проблема.

«Это ненужные удаления. Некоторые могут назвать их глупыми. Для меня глупые — это когда ты идешь в угол и бьешь парня локтем по лицу или берешь клюшку и бьешь его по голове. Часто это плохие решения, плохая реакция. И это печально»,— прокомментировал Хартли.

В третьем периоде соперник мог забить, у него были шансы. Журналисты попросили главного тренера оценить эти моменты со стороны ярославской команды. «Отсутствие концентрации. Все просто. Плохие решения и отсутствие сосредоточенности. Абсолютно нет причин позволять сопернику забивать два гола в третьем периоде»,— сказал Боб Хартли.

21 февраля «Локомотив» вновь встретится с минским «Динамо». Матч в Ярославле стартует в 17:00.

По состоянию на 17 февраля «Локомотив» занимает первое место на Западе с 81 очком. Ярославская команда обеспечила себе выход в плей-офф, как и «Северсталь», и минское «Динамо» в Западной конференции.

Алла Чижова