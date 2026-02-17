В Хивском районе Дагестана в аварии погиб водитель и пострадал ребенок

В Хивском районе на трассе «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

По предварительным данным, 40-летний местный житель, управлявший Chevrolet Malibu, потерял контроль над машиной и съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте от травм. Восьмилетний ребенок получил различные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии выясняются.

Константин Соловьев