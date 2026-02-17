В Ярославской области на строительство и ЖКХ направлено 11 млрд

В 2025 году в Ярославской области на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство было направлено более 11 млрд руб. Об этом сообщили на заседании правительства региона, где подвели итоги года и определили приоритеты до 2030 года.

Фото: Правительство Ярославской области

Несмотря на экономические трудности, отрасль продемонстрировала рост по ключевым показателям. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону.

«У нас есть резерв источников энергии, закупили коммунальную технику, к любым ситуациям мы готовы. Мы провели реформу в сфере ЖКХ, забрав полномочия по теплу на областной уровень, все централизовали. В этом году природный газ даем в Брейтово по программе синхронизации с Газпромом»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По строительству регион занял седьмое место в ЦФО и 33-е в России, введено 938,6 тыс. кв. м жилья, что превысило планы. Главным событием 2025 года стал ввод трех новых школ, двух в Ярославле и одной в Заволжье, на 1950 мест в целом.

Первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков сообщил, что привлечено более 1,9 млрд руб. через казначейские инфраструктурные кредиты. В рамках проекта «Ярославия. Города у воды» проведены дорожные работы в Пошехонье, Брейтове и Угличе.

«Продолжается создание туристско-рекреационного парка на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Самый масштабный проект — "Рыбинск — XXI век" с объемом финансирования 1,02 млрд руб. До 2027 года мы отремонтируем почти 11 километров тепловых сетей в Рыбинске, что кардинально повысит надежность теплоснабжения для тысяч жителей»,— сказал Денис Хохряков.

В 2025 году в регионе было модернизировано около 200 общественных территорий, включая парки, скверы и дворы. В Гаврилов-Яме и Любиме реализованы проекты «Ось городского развития» и «Большое сердце маленького города».

В рамках федеральных проектов и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Рыбинске, Тутаеве и Данилове начато строительство шести объектов водоснабжения и теплоснабжения, а также введено в эксплуатацию 11 объектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области, министр ЖКХ и строительства Александр Баланцев. В регионе продолжается развитие инфраструктуры, включая создание пешеходных зон, туристических объектов, парков и скверов.

Антон Голицын