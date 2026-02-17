В Дагестане чиновники могут стать фигурантами дела о возгорании газовоза

В Дагестане ликвидировали возгорание цистерны со сжиженным газом в поселке Новый Хушет. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Более 60 человек эвакуировали из опасной зоны, им предоставили временное жилье. Сотрудники МЧС охладили поврежденную цистерну и перекачали из нее газ.

Правоохранители проводят проверку для выяснения обстоятельств инцидента и установления виновных.

«По моей информации, среди фигурантов могут быть люди уровня депутатов Народного Собрания. Я уже говорил вчера и повторю сегодня: должности и регалии никого не прикроют. Каждый, кто своей халатностью или преступным умыслом создал угрозу жизни дагестанцев, ответит по закону», — написал Сергей Меликов.

Константин Соловьев