Главные новости за 17 февраля: Новороссийск

В ночь на 17 февраля над Черным морем силы ПВО ликвидировали 50 беспилотников.

Тревога по БПЛА работала в Новороссийске всю прошедшую ночь.

Еще 15 беспилотников сбили над Черным морем в течение дня 17 февраля.

Полицейские изъяли из оборота в Новороссийске более 14 тонн кустарного вина, в нежилом помещении было обнаружено свыше 19 тыс. бутылок.

Мужчина ограбил инвалида на коляске в одном из торговых центров Новороссийска. Злоумышленника задержали по горячим следам.

По итогам 2025 года объем перевалки зерновых культур НЗТ снизился до 5,47 млн т. В 2024 году этот показатель составлял 7,24 млн т.

В Новороссийске ожидается ухудшение погодных условий. По данным Краснодарского ЦГМС, возможны сильные ливни и ветер с порывами 20–32 м/с.