Главные новости за 17 февраля. Кавказ

Конкурсный управляющий Петр Черепанов выставил на торги права требования к учредителю обанкротившегося ООО КФХ «Крестьянский дворик» Руслану Токову на сумму 405,8 млн руб. Предприятие специализируется на выпуске вязаных и трикотажных изделий.

Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего заместителя главы администрации города, руководившего комитетом городского хозяйства, виновным в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами в деле стали директор энергоснабжающей организации и его подчиненный, а также руководитель коммерческой фирмы.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) полностью сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе, олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова.

В 2026 году в Северной Осетии отремонтируют 26 многоквартирных домов. В рамках работ подрядчики обновят фасады, отремонтируют кровли и заменят инженерные сети. Кроме того, в МКД во Владикавказе установят 50 новых лифтов.

Власти Пятигорска отменили режим чрезвычайной ситуации после устранения аварии на подводящем водоводе и начала восстановления водоснабжения в городе.