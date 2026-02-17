Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ремонт дорог в Энгельсе выделили 10 млн рублей в 2026 году

В 2026 году на проведение текущего ремонта дорог в Энгельсе выделено около 10 млн руб., сообщил глава муниципального района Максим Леонов. Средства пойдут в том числе на использование литого асфальтобетона.

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

На первом этапе дорожные службы приведут в порядок проблемные участки на улицах Нестерова, Пушкина, перекрестке улиц Полтавской и Космонавтов. Также отремонтируют участки на ул. 148-й Черниговской дивизии в районе пересечения с ул. Строительной.

К асфальтированию приступят после подготовки поверхности. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, основные работы по возможности будут проводиться в ночное время.

Нина Шевченко