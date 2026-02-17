Завтра в Пензе на Привокзальной площади запустят платную парковку

В полночь 18 февраля в Пензе на Привокзальной площади станции Пенза-1 начнет действовать платная парковка. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Пензы, Коммерсантъ Фото: администрация Пензы, Коммерсантъ

В середине января плату за стоянку ввели в тестовом режиме. Ранее администрация города сообщала, что шлагбаумы установили только на двух для общественного транспорта, еще две оставались открытыми для легковых автомобилей и такси.

Один час парковки стоит 50 руб. Первые 40 минут льготные. Оплатить можно наличными или картой в терминале при выезде. В мэрии сообщили, что автомобилисты могут купить месячный абонемент за 3,5 тыс. руб.

Нина Шевченко