В Дагестане руководителя фирмы судят за сокрытие 15,9 млн рублей

В Дагестане направила в Ленинский районный суд Махачкалы уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя коммерческой организации по подозрению в сокрытии от налогового взыскания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимкипо налогам) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно версии следствия, в 2024 году обвиняемый, зная о задолженности организации по уплате налогов, сборов и страховых взносов, скрыл более 15,9 млн руб., располагая при этом возможностью погасить имеющуюся недоимку. Для придания законного характера своим действиям по укрывательству и расходованию средств организации обвиняемый передал поддельные документы в следственный орган для приобщения к материалам доследственной проверки.

Константин Соловьев