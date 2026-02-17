В Волгоградской области за январь ввели почти 100 тыс. кв. м жилья

В январе 2026 года в Волгоградской области ввели в эксплуатацию 93,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 12% от годового плана, установленного Минстроем России для региона — 800 тыс. кв. м. Этот объем включает объекты, построенные в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации области.

Большая часть введенного жилья — 74,9 тыс. кв. м — приходится на индивидуальную жилищную застройку, что составляет более 80% от общего объема за январь. С 1 марта 2025 года в регионе разрешено использовать счета эскроу для строительства частных домов.

Также в Волгоградской области возводят 182 многоквартирных дома общей площадью более 1 млн кв. м. С 2014 года в регионе сдано более 10 млн кв. м жилья, из которых за последние три года — более 3,1 млн кв. м. В ближайшие пять лет планируется построить еще свыше 4,5 млн кв. м жилья за счет государственных программ и нацпроектов. Общий градостроительный потенциал области составляет 1,96 млн кв. м.

Марина Окорокова