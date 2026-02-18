Финуправляющий экс-депутата гордумы оспаривает платежи на 1,45 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения заявление Ильи Папилина, финансового управляющего бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова. Как следует из материалов дела, финуправляющий просит признать недействительными сделками два денежных перевода должника. Оба были совершены еще в 2022 году на суммы 950 тыс. руб. и 500 тыс. руб. Также финансовый управляющий просит истребовать из Сбербанка сведения о получателях платежей. В итоге суд решил, что заявление подано с нарушением АПК. В частности, сведения о получателях управляющий мог истребовать и у господина Захарова, но доказательств этого или получения отказа не представлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сам господин Захаров в 2022 году уехал в Германию, а весной 2023 года сложил с себя депутатские полномочия.

Ранее финансовый управляющий пытался оспорить сделку, по которой депутат в 2017 году подарил квартиру площадью 52,9 кв.м. своей матери. Отказывая в удовлетворении заявления, суд указал. Что в 2017 году на момент совершения оспариваемой сделки Сергей Захаров не имел признаков неплатежеспособности и неисполненных обязательств перед третьими лицами свыше трех месяцев.