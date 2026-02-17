Усиление ветра и ливни ожидаются в Новороссийске

В Новороссийске прогнозируют ухудшение погоды. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС, 18 и 19 февраля в регионе ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.

Вечером и до конца суток 18 февраля и в течение всего дня 19 февраля местами в регионе прогнозируются сильные дожди и ливни, в предгорных районах возможны дожди с грозой, снегом и сильным ветром с порывами до 20–25 м/с.

В отдельных районах Краснодарского края ветер может усилиться до 24–29 м/с, а в южной части региона ожидается западный и юго-западный ветер с порывами 30–32 м/с.

Жителей города призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко