Отделался легким штрафом

В Челябинской области суд оштрафовал бывшего главу Троицка Александра Виноградова на 190 тыс. руб., признав виновным в превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2019 году он, занимая пост мэра, инициировал передачу теплового оборудования ЗАО «ТЭК» другой компании и тем самым причинил собственнику ущерб в размере 10 млн руб. Прокуратура настаивала на более жестком наказании для Александра Виноградова — шесть лет лишения свободы. Бывший глава Троицка вину не признал и утверждал, что действовал в интересах горожан. Скоро суд должен озвучить ему приговор по делу о получении взяток от предпринимателя.



Троицкий городской суд признал бывшего главу муниципалитета Александра Виноградова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 190 тыс. руб. и лишения права в течение двух лет занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщает управление СКР по Челябинской области.

Приговор огласили 17 февраля. Государственный обвинитель просил суд отправить Александра Виноградова в колонию общего режима на шесть лет.

«После получения приговора прокуратура даст оценку его законности»,— отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Суд установил, что в сентябре–октябре 2019 года Александр Виноградов, будучи главой Троицка, вместе со своим заместителем Вадимом Германом незаконно изъял тепловое оборудование у ЗАО «ТЭК» и передал его в аренду ООО «Перспектива» без проведения конкурсов. По данным следствия, схема выполнена «под надуманным предлогом» возможной аварии на сетях теплоснабжения Троицка.

«Бывшее должностное лицо действовало из личной заинтересованности, выразившейся в том числе в повышении своего авторитета перед руководством региона, желании улучшить свои показатели в работе путем оперативного выполнения поставленных задач»,— сообщает региональное управление СКР.

В результате, по оценке следствия, собственнику теплового оборудования был причинен ущерб на сумму более 10 млн руб. Кроме того, суд пришел к выводу, что своими действиями Александр Виноградов подорвал доверие горожан к органам местного самоуправления и муниципальным службам, принимая решения без учета их интересов.

Александр Виноградов занимал должность главы Троицка с 2014 года. На первый срок его избрали местные жители на прямых выборах, а на второй — депутаты горсобрания. Несмотря на уголовные дела, Александр Виноградов продолжал руководить городом вплоть до сентября 2024 года. С 17 сентября 2025 года эту должность занимает бывший мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году. Тогда по подозрению в превышении должностных полномочий правоохранительные органы задержали вице-мэра Троицка Вадима Германа. В марте 2021 года обвинение предъявили уже Александру Виноградову. Перед передачей дела в суд Вадим Герман признал вину в содеянном и заключил сделку со следствием. В ноябре 2021 года суд приговорил его к штрафу 50 тыс. руб.

Рассмотрение дела Александра Виноградова затянулось. Весной 2022 года судья взяла самоотвод, из-за чего процесс начался заново. Несмотря на ходатайства прокуратуры об отстранении господина Виноградова от работы, он продолжал руководить Троицком.

Александр Виноградов отрицал вину в превышении полномочий. По словам стороны защиты, принимая решение о передаче оборудования, мэр исполнял свои функциональные обязанности и действовал в интересах горожан.

В 2023 году Троицкий городской суд вынес мэру оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Когда это решение вступило в силу, мэр Троицка направил два иска к Министерству финансов России о выплате компенсации в общей сумме около 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование. В феврале 2025 года один из исков удовлетворили частично, взыскав с Минфина РФ в пользу Александра Виноградова 50 тыс. руб. Рассмотрение второго заявления вскоре прекратили.

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором и дважды пыталась обжаловать его. Но Челябинский областной суд и Седьмой кассационный суд оставили решение первой инстанции в силе. В апреле 2025 года Верховный суд РФ по жалобе прокуратуры все же отменил оправдательный приговор и направил материалы на новое рассмотрение в Троицкий горсуд.

Сейчас суд готовится вынести Александру Виноградову приговор по другому уголовному делу. Экс-мэра обвиняют в шести эпизодах получения взяток (ч. 4, 5 ст. 290 УК РФ) от владельца торговых сетей «Копеечка» и «Первый рядом» Дмитрия Виноградова (однофамильцы). По данным прокуратуры, бывший глава Троицка получил от предпринимателя 763 тыс. руб. деньгами и беговую дорожку стоимостью 126 тыс. руб. Дело рассматривается в суде с начала марта 2025 года.

Прокуратура Челябинской области запросила для него максимальные 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 млн руб. Александр Виноградов отрицает причастность к этим преступлениям. Дату оглашения приговора еще не назначили.

Ольга Воробьева