Бывшего замглавы наркоотдела МВД в Шадринске задержали за торговлю наркотиками

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области задержали бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» по подозрению в организации наркобизнеса. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, сотрудник полиции, который должен был пресекать и расследовать связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления, сам организовал незаконный сбыт наркотических средств.

«Фигурант создал сайт по продаже запрещенных веществ в мессенджере Telegram, подыскивал закладчиков для реализации наркотических средств и получал незаконный доход»,— сообщает УФСБ по региону.

Бывшего полицейского задержали в Шадринске, но в ближайшее время доставят для проведения следственных действий в Курган. Уголовное дело расследует региональное управление СКР.