АвтоВАЗ снизил планы по реализации автомобилей в феврале

АвтоВАЗ скорректировал планы реализации автомобилей Lada в России в феврале на 15%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

По его словам, АвтоВАЗ рассчитывает продать в России 20 тыс. машин в текущем месяце. Максим Соколов отметил, что на ситуацию на автомобильном рынке влияет ужесточение условий выдачи автокредитов. Займы на машины одобряют реже, поскольку некоторые покупатели не могут подтвердить размер своих доходов. По словам главы АвтоВАЗа, две трети покупок осуществляются именно в кредит.

В январе Максим Соколов заявлял о планах увеличить продажи автомобилей Lada в России в 2026 году до 370 тыс. штук. Это почти на 9,3% выше результатов прошлого года — 338,49 тыс. машин. 4 февраля в «Автостате» сообщили, что продажи Lada за месяц упали год к году на 28,7%. Самой продаваемой на рынке моделью в январе осталась Lada Granta с результатом 7,597 тыс. шт. (-33,5% г/г).

Андрей Сазонов