Житель Волгограда все еще в реанимации после массированной атаки БПЛА 13 февраля

Один из пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на 13 февраля в Волгоградской области все еще находится в реанимации. 18-летний житель Красноармейского района все еще продолжает лечение, сообщили в облздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

Двое других пациентов с осколочными ранениями — 12-летний подросток из Среднеахтубинского района и женщина — переведены в профильное отделение. Они продолжают лечение там.

В ночь на 13 января ПВО ликвидировали над Волгоградской областью 44 дрона. В облцентре обломки беспилотника упали вбили домов на бульваре 30-летия Победы, 56, 8-й Воздушной Армии, 9а, и проспекте Героев Сталинграда, 40. В результате загорелись три автомобиля на парковке, в квартирах были выбиты стекла.

Нина Шевченко