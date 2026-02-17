Служба по расписанию

У старшеклассников появится новый предмет «Обучение служением. Первые». Его включат в программу 10-11 классов с нового учебного года. Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, на уроках ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса. Предполагается, что этот курс поможет школьникам раскрыть свой потенциал в общественных делах. Программу планируется проводить как внеурочную деятельность, она войдет в уже существующий урок — «Индивидуальный проект».

За свою работу дети получат баллы, которые потом зачтутся при поступлении в вуз, пояснил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.РФ» Артем Метелев: «По сути, это социальное проектирование, мы учим детей решать общественные проблемы, которые есть вокруг, становиться лидерами, работать в команде. Ребенок не только на уроках получает знания, но и потом закрепляет их на практике, реализуя социальные инициативы.

Мы берем реальные кейсы из жизни: провести какое-то исследование, сделать маркетинговую стратегию для школьного музея, сконструировать настольную игру для пожилых людей или детей, помочь с организацией. Дальше ребята начинают думать: какая у них может быть роль в решении этих задач.

У нас в расписании есть урок "Индивидуальный проект", где дети как раз должны научиться проектному мышлению в целом, он будет преобразован по технологиям "Обучение служением. Первые". Здесь мы предлагаем реализовать знания практически, и заказчиками становятся реальные организации: музеи, больницы, социальные учреждения, НКО, фонды, которых в стране сотни тысяч.

Информация о результатах, которые ребенок получил, будет подгружаться в его портфолио, у всех сейчас есть электронные дневники, "Госуслуги Моя школа", где будет написано, что он сделал, какие навыки получил, сколько часов на это потратил, и при поступлении в университет это будет учитываться. Можно будет претендовать и на дополнительные баллы к ЕГЭ, это сохранится в цифровом профиле на "Госуслугах", работодатели сегодня поддерживают тему. Это очень правильная для ребенка профориентирующая история».

Проекты для своего «служения» школьники могут выбрать на платформе «Добро.РФ». Сейчас там доступны десятки задач, например разработка методички для детского сада в Йошкар-Оле, написание концепции креативного городского субботника или создание фотобанка достопримечательностей регионов страны с игровыми загадками и тому подобное. На проект группе школьников отводится до 140 часов учебного времени. Работа обычно растягивается на год-два. Однако несколько директоров московских школ, с которыми поговорил “Ъ FM”, сообщили, что ничего не слышали о замене предмета «Индивидуальный проект» неким социальным служением.

Сейчас старшеклассники на этом уроке занимаются совсем другими разработками, рассказал директор школы «Царицыно» Ефим Рачевский: «У всех разные проекты: у кого-то связанный с темой высокого давления в каком-нибудь отдаленном уголке космического пространства, у кого-то посвященный взаимоотношениям Александра Пушкина и няни. Бывает, когда инициативная группа детей выходит проект по оказанию поддержки какому-нибудь животному в зоопарке. Я не могу комментировать то, чего не понимаю».

В начале этого учебного года к программе «Обучение служением. Первые» присоединились больше 1,5 тыс. школ и почти 200 профессиональных колледжей в 30 пилотных регионах, сообщало Минпросвещения. А партнеров, размещающих свои заказы, уже больше 9 тыс.

