В пензенском ФОКе «Золотая шайба» обрушилась крыша
У ледового комплекса «Золотая шайба» на ул. Антонова в Пензе рухнул купол. Информацию подтвердили в прокуратуре и региональном минспорта «ПензаПресс».
Фото: ФОК «Золотая шайба», Коммерсантъ
Инцидент произошел вчера вечером, 16 февраля. В минспорте сообщили, что надувная крыша обрушилась под тяжестью снега, поскольку она не рассчитана на большой объем осадков.
Обошлось без пострадавших. Сейчас в ФОКе идут восстановительные работы, заверили в министерстве. Пока занятия спортивных секций в комплексе отменены.
Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по факту рухнувшего купола.