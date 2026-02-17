В пензенском ФОКе «Золотая шайба» обрушилась крыша

У ледового комплекса «Золотая шайба» на ул. Антонова в Пензе рухнул купол. Информацию подтвердили в прокуратуре и региональном минспорта «ПензаПресс».

Фото: ФОК «Золотая шайба», Коммерсантъ Фото: ФОК «Золотая шайба», Коммерсантъ

Инцидент произошел вчера вечером, 16 февраля. В минспорте сообщили, что надувная крыша обрушилась под тяжестью снега, поскольку она не рассчитана на большой объем осадков.

Обошлось без пострадавших. Сейчас в ФОКе идут восстановительные работы, заверили в министерстве. Пока занятия спортивных секций в комплексе отменены.

Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по факту рухнувшего купола.

Нина Шевченко