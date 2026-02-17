После стрельбы в техникуме в Анапе укомплектуют штаты психологов и соцработников

Власти Анапы обсудили комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в учебных организациях планируется сформировать штаты советников по воспитанию, психологов и социальных педагогов.

В качестве профилактической меры было принято решение выявлять несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, на ранних стадиях. Мэрия Анапы дала поручение организовать в образовательных учреждениях родительские собрания с участием психологов и сотрудников правоохранительных органов. На собраниях будут поднимать вопросы рисков вовлечения подростков в деструктивные сообщества, а также признаки, по которым можно определить, что ребенок может находиться в сложном психологическом состоянии.

«Будет доведено, на что надо обращать внимание в первую очередь: от сетевых публикаций до изменения круга общения и даже пристрастий в одежде»,— подчеркнули в пресс-службе администрации Анапы.

Социальные педагоги и школьные советники должны будут следить за учащимися, которые системно пропускают и не посещают занятия по неуважительным причинам. Также в Анапе планируется усилить информирование среди несовершеннолетних об ответственности за преступления террористической направленности.

Дополнительные меры безопасности и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма ввели после трагедии со стрельбой в анапском индустриальном колледже, произошедшей 11 февраля.

Кристина Мельникова