В Дагестане задержали подозреваемого в смерти рабочего на промышленном предприятии
В Дагестане задержали подозреваемого в нарушении промышленной безопасности, в результате которых на производственном объекте погиб работник (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие считает, что допущенные нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте привели к тяжким последствиям — гибели человека. Подозреваемого задержали в рамках статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Расследование дела продолжается.