В Ижевске ищут подрядчика на капремонт здания ИжГТУ за 220 млн рублей

В Удмуртии объявили конкурс на поиск подрядчика для капремонта трехэтажного здания учебно-лабораторного корпуса ИжГТУ им. Калашникова. Начальная цена контракта — 219,4 млн руб. Срок окончания подачи заявок на выполнение работ — 5 марта.

Здание расположено по адресу ул. Студенческая, 39. Срок непосредственного выполнения работ — с 1 апреля 2026 года по 28 февраля 2027-го. Подрядчику будет необходимо провести демонтажные и монтажные работы всех трех этажей объекта, а также ремонт кровли, дверей, окон, входных групп и внутреннюю отделку.

Напомним, ранее в Ижевске объявляли конкурс на поиск подрядчика для капремонта двух школ — №12 и гимназии №6 — и двух детсадов — №72 и 192. Общая сумма контрактов составила 574,7 млн руб.

Владислав Галичанин