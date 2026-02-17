Вход по билетам на Советскую площадь Ярославля объяснили требованиями УМВД

В Ярославле вход на празднование Масленицы на Советской площади объяснили требованиями УМВД. Как пояснили в мэрии, мера предпринимается для обеспечения безопасности жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

21 и 22 февраля на Советской площади пройдут концерты и откроется ярмарка в связи с Масленицей. Вход на площадь будет осуществляться по бесплатным электронным билетам, которые нужно оформить на каждого человека на сайте «ЯрШоу».

«Билет следует распечатать или заранее скачать и показать с экрана мобильного устройства. Для получения электронного билета необходимо зарегистрироваться на сайте»,— сообщили в мэрии.