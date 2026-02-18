Роспотребнадзор намерен повторно оштрафовать прикамский мясокомбинат

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю обратилось с иском к ООО «Куединский мясокомбинат». Как указано на сайте краевого арбитражного суда, ведомство требует привлечь компанию к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения требований технических регламентов). Этой частью статьи для юрлиц предусматривается административный штраф в размере до 1 млн рублей.

В январе ООО «Куединский мясокомбинат» был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. После проверки Россельхознадзора в цеху комбината было обнаружено ряд нарушений. Речь идет о присутствии сколов на стенах и полу, что препятствовало качественной дезинфекции поверхностей. Кроме этого было установлено, что параллельно с производством продукции в цехе велись ремонтные работы.

ООО «Куединский мясокомбинат» занимается переработкой и консервированием мяса. Учредителем является пермское ООО «Восход». Ассортимент производителя насчитывает более 300 наименований. В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 26 млн руб., выручка — 3,8 млрд руб.