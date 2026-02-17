В Ярославской области пройдет кадастровая оценка зданий и помещений

В Ярославской области в 2027 году пройдет кадастровая оценка всех зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест. Приказ об этом подписала министр имущественных отношений региона Елена Ермолова.

Фото: Зоя Голицына

Оценка коснется всех указанных объектов, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на 1 января 2027 года. Прием сведений от собственников о характеристиках объектов недвижимости, которые влияют на оценку, будет осуществлять ГБУ «Центр кадастровой оценки и рекламы».

Кадастровая оценка применяется для определения налогооблагаемой базы, она проводится один раз в четыре года. Напомним, в 2026 году в регионе пройдет оценка стоиомсти земельных участков.

Антон Голицын