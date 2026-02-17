Объем перевалки зерна на НЗТ в Новороссийске снизился в 2025 году

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящий в «Деметра-Холдинг», перевалил 5,47 млн т зерновых культур на экспорт по итогам 2025 года. В прошлом отчетном периоде этот показатель составил 7,24 млн т, сообщили в пресс-службе «Деметра-Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Снижение объема перевалки зерна представители холдинга связывают со снижением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года. Объем квоты на экспорт зерновых культур в период с 15 февраля по 30 июня составлял 10,6 млн т, а в 2024 году квота достигала 29 млн т.

В 2025 году, несмотря на снижение объема перевалки зерновых культур, НЗТ расширил номенклатуру обрабатываемых грузов. Это позволило нарастить их перевалку вдвое. Зерновой терминал отправил на экспорт в ушедшем году 98 тыс. т мелассы и 14 тыс. т жирных кислот, отгрузил 137 судов и обработал свыше 82 тыс. автомобилей.

София Моисеенко