В Северной Осетии приступили к бурению скважины в селе Алханчурт

В Северной Осетии «Водоканал» приступили к бурению новой 180-метровой скважины в селе Алханчурт Пригородного района. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Планируется, что объект даст дополнительно 25 куб. м воды в час и обеспечит бесперебойное водоснабжение населенного пункта. Господин Меняйло отметил, что старые водозаборные станции исчерпали свой ресурс. Работы впервые выполнили на собственной буровой установке, которую приобрели благодаря участию республики в федеральном пилотном проекте по развитию ЖКХ.

Ранее специалисты ввели в эксплуатацию новую скважину в селе Ольгинское, три — в станице Архонской и две — в селе Кизляр. Также восстановили аварийную скважину в селе Михайловское и провели работы на заброшенном объекте в Кора-Урсдон.

В ближайшее время мероприятия по модернизации системы водоснабжения начнутся в селах Комгарон и Тарское, а также в Беслане.

Константин Соловьев