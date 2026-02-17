В Челябинске на содержание и ремонт дорог дополнительно направят 719 млн рублей

Городская дума Челябинска увеличила расходы бюджета на 1,2 млрд руб. Большую часть этой суммы — 719 млн руб. направят на содержание, ремонт, строительство дорог, мостов и путепроводов, а также организацию платных парковок, сообщает пресс-служба гордумы.

Помимо этого, 222 млн руб. выделят на переселение граждан из непригодного жилья и приобретение детского сада, 200 млн руб. — на социальную поддержку населения, 51,6 млн руб. — на ликвидацию несанкционированных свалок, 23 млн руб. — на образование, 21,6 млн руб. — физкультуру, спорт и другие цели.

Доходы городского бюджета в 2026 году планируют увеличить на 197,3 млн руб. за счет дотаций.

После принятых решений расходы бюджета в 2026 году выросли с 68,5 млрд до 69,6 млрд руб., а доходы — с 67,8 млрд до 67,9 млрд руб. Дефицит увеличился с 595 млн до 1,6 млрд руб.

Ольга Воробьева