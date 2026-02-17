Суд рассмотрит иск Росприроднадзора к МУП «ПОВВ» на 290 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к муниципальному унитарному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Ведомство требует с организации 290,3 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Управление Росприроднадзора собирается взыскать с челябинского предприятия ущерб, причиненный почвам. Информации о землях, упоминаемых в иске, на данный момент нет. Предварительное судебное заседание назначено на 24 марта 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году арбитражный суд региона взыскал с МУП «ПОВВ» задолженность за негативное воздействие на окружающую среду в размере 153 млн руб.153 млн руб. по иску Росприроднадзора. В августе 2022 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу муниципального предприятия и отказал надзорному ведомству в иске. Но в начале 2023 года кассационный суд отменил это постановление и направил дело на повторное рассмотрение во вторую инстанцию. В результате с МУП «ПОВВ» в пользу Росприроднадзора взыскали 7,8 млн руб.

Виталина Ярховска