Глава Удмуртии: «Первое впечатление о регионе формируют дороги»

В 2026 году власти планируют сохранить высокий темп обновления дорожной инфраструктуры в Удмуртии, что был задан в 2025 году, и отремонтировать 154 участка дорог. На эти цели выделят более 20 млрд руб. федеральных и региональных средств. Эти планы глава республики Александр Бречалов обсудил 17 февраля с руководителями городов и районов республики и с министром транспорта и дорожного хозяйства Геннадием Тарановым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы часто говорим — приезжайте в Удмуртию. Привлекаем молодежь в наши вузы, создаем комфортные условия для бизнеса, запускаем новые туристические маршруты и ждем в этом году 2 млн туристов, но что бы мы не предлагали, первое впечатление о регионе формируют дороги. Я уже не говорю о том, насколько важна дорожная сеть для самих жителей Удмуртии и нашей экономики»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Александр Бречалов поручил минтрансу республики обновить в первую очередь автодороги, которые формируют транспортный каркас региона.

В Ижевске планируют отремонтировать 19 объектов (в их числе — ул. Удмуртская), а по Удмуртии — 97 дорог и 9 инженерных сооружений местного значения.

Помимо всего прочего, по словам главы региона, «необходимо кардинально изменить ситуацию в столице», чтобы Ижевск стал «современным» и удобным для жизни. Из регионального бюджета выделят средства на ремонт тротуаров, межквартальных проездов, подземных переходов и ливневой канализации в городе.

Напомним, дорожный фонд Удмуртии в 2026 году увеличили на 1,5 млрд руб. Такое решение было принято на очередной сессии Госсовета региона 17 февраля в связи с увеличением дорожного фонда за счет неиспользованных остатков средств 2025 года.

Владислав Галичанин