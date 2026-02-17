На самарскую школу пожаловались из-за проблем с отоплением

К общественникам из Народного фронта поступили жалобы на низкую температуру в самарской школе №78. Проверка показала, что температура в классах несколько дней была 16°C, а теплоузел, который используется с 1976 года, ранее был частично отремонтирован и сейчас нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщает ОНФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что в начале февраля 2026 года температура в школе резко снизилась из-за сбоя в системе отопления, который был связан с неисправностью элеваторного устройства. Ее устранили, но оказалось, что проблема решена лишь на время.

Отопительная система в здании используется с 1976 года, и за 50 лет обновлялась лишь частично. Так как старые радиаторы засорены и промывка не помогает, классы прогреваются неравномерно. Кроме капитального ремонта теплоузла необходима полная замена батарей.

Представители ОНФ потребовали от муниципального депобра устранить проблему. Чиновники пообещали решить вопрос с выделением денег на частичный ремонт коммуникаций.

Георгий Портнов