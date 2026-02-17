В Саратовской области молодым заводчанам предоставят выплаты

В Саратовской области вводятся изменения в закон о поддержке кадрового потенциала промышленного сектора. Проект закона рассмотрен в комитете по промышленности и инвестиционной политике областной думы.

Первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Роман Задохин

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ

Молодые специалисты, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса по пяти приоритетным профессиям, смогут получить единовременные выплаты. Выпускники средних специальных учебных заведений получат 200 тыс. руб., а вузов — 350 тыс. руб. Получатели выплат обязаны отработать не менее трех лет с момента заключения договора. В случае неполного выполнения обязательств сумма должна быть возвращена в областной бюджет.

Роман Задохин, первый заместитель министра промышленности и энергетики региона, отметил, что новые поправки сохраняют требование о трехлетней отработке, но убирают ограничение по сроку действия трудового договора.

Законопроект одобрен депутатами. Он будет рассмотрен на следующем заседании областной думы.

