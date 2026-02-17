«Салаватстекло» потратит 6,7 млрд рублей на реконструкцию производства

Совет директоров АО «Салаватстекло» (связано с предпринимателем Радиком Султановым) принял решение о реконструкции и модернизации объектов первой линии производства листового стекла. Инвестиции в проект превысят 6,7 млрд руб., говорится в публикации на портале раскрытия корпоративной информации.

Заключение и подписание всех договоров и контрактов для реконструкции возложено на гендиректора Сергея Агуреева.

АО «Салаватстекло» является одним из крупнейших производителей листового стекла в России. активы расположены в Башкирии, Дагестане и Саратовской области. В группу компаний также входят АО «Салаватстекло Волга», ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК), Salavat Glass Company LLC (Саудовская Аравия). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании превысила 12,1 млрд руб., чистая прибыль составила около 1,6 млрд руб.

Идэль Гумеров