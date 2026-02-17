В Ярославской области приняли закон о выплатах для беременных студенток

Депутаты Ярославской областной думы поддержали изменения в региональный закон о временных мерах социальной поддержки граждан с детьми. Согласно принятым изменениям, беременные студентки смогут получить выплату 100 тыс. руб. вне зависимости от формы обучения, а многодетные семьи компенсировать половину стоимости обучения не одного ребенка, а всех детей. Решение приняли на заседании областной думы 17 февраля.

С 1 января 2026 года беременные студентки вне зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная или заочная) могут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Речь идет как об учащихся вузов, так и профессиональных образовательных учреждений Ярославской области.

Также теперь многодетные семьи могут получить компенсацию в размере половины стоимости обучения на всех детей, которые платно учатся в профессиональных образовательных организациях и вузах на территории региона. При этом, как указывалось в проекте закона, компенсация назначается при условии, что ребенок учится на момент подачи заявления. Если ребенок учится одновременно по двум и более образовательным программам, то компенсация предоставляется только в отношении одной программы. Еще одно условие получения компенсации касается материнского капитала: если обучение оплачено за счет него, то компенсация не назначается.

«В бюджете на 2026 год предусмотрены средства на выплаты 200 студенткам и на компенсации для обучения 300 детей из многодетных семей. При этом, если количество получателей будет больше, средства будут перераспределены из других статей социальной сферы»,— сообщила председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Алла Чижова