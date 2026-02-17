МЧС: более 60 населенных пунктов Дагестана остались без электричества
Порывистый ветер повредил линии электропередач в четырех горных районах Дагестана, оставив без электричества 64 населенных пункта и 5,5 тыс. жителей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, причиной стало замыкание на линиях электропередач из-за сильного ветра.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Технологические нарушения произошли в Курахском, Чародинском, Цумадинском и Шамильском районах.
Электрические сети организовали аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий привлечены четыре бригады из 12 специалистов и четыре единицы техники. Проводится обследование поврежденных участков и поэтапное возобновление подачи электроэнергии.
Дополнительные восстановительные мероприятия продолжаются в Унцукульском районе, где ведется ремонт поврежденного трансформатора.
«Ориентировочное время завершения работ к 19:00 17.02.2026»,— сообщили в МЧС.
Минэнерго Дагестана поручено координировать деятельность всех задействованных служб во взаимодействии с муниципальными образованиями. Ситуация находится под особым контролем председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.