В Новороссийске изъяли из оборота более 14 тонн кустарного вина
Полицейские Новороссийска изъяли у местного жителя 19,3 тыс. бутылок вина без сертификации и маркировки. В отношении гражданина возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сотрудники правоохранительных органов установили, что новороссиец сам изготавливал алкоголь и занимался его продажей. Бутылки общим объемом свыше 14 т хранились в нежилом здании, откуда были изъяты полицейскими.
Изъятое вино без маркировки направили на хранение на специальный склад. По факту данного инцидента проводится проверка.