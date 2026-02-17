В Новороссийске изъяли из оборота более 14 тонн кустарного вина

Полицейские Новороссийска изъяли у местного жителя 19,3 тыс. бутылок вина без сертификации и маркировки. В отношении гражданина возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что новороссиец сам изготавливал алкоголь и занимался его продажей. Бутылки общим объемом свыше 14 т хранились в нежилом здании, откуда были изъяты полицейскими.

Изъятое вино без маркировки направили на хранение на специальный склад. По факту данного инцидента проводится проверка.

София Моисеенко