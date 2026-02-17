В Карачаево-Черкесии назначен новый судья Верховного суда

Президент России назначил судью Черкесского городского суда Любовь Байтокову на должность судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Соответствующий указ главы государства №93 подписан 16 февраля 2026 года. Документ касается назначения судей федеральных судов и представителей президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.

До нового назначения Любовь Аубекировна Байтокова работала в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской Республики.

Тат Гаспарян