В январе на Кубани выдали 2,8 тысячи автокредитов на 4,66 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в январе 2026 года минимальные за три года показатели автокредитования. За месяц банки выдали 59,74 тыс. займов на покупку автомобилей, что на 43% меньше декабрьского результата (105,2 тыс.) и на 19% ниже уровня января 2025 года, когда было оформлено 73,74 тыс. кредитов.

Объем выдач составил 90,05 млрд руб., сократившись на 43% к декабрю (159,21 млрд руб.). В годовом выражении сегмент, напротив, показал символический рост на 1%: в январе прошлого года банки выдали автокредиты на 89,23 млрд руб.

Доля кредитов на новые автомобили в январе снизилась до 64% по количеству и 69% по объему против 68 и 71% соответственно месяцем ранее. Год назад новые машины занимали 66% по числу выдач и 68% по объему.

Средний чек автокредита с сентября 2025 года удерживается выше 1,5 млн руб.; в январе он также не опустился ниже этой отметки. На покупку нового автомобиля заемщики в среднем привлекали 1,7 млн руб., подержанного — 1,36 млн руб. В годовом выражении средний размер кредита вырос почти на 300 тыс. руб.: в январе 2025 года он составлял 1,21 млн руб., при этом на новые машины приходилось в среднем 1,3 млн руб., на автомобили с пробегом — 1,18 млн руб.

Средний срок автокредита достиг 71 месяца (5 лет 11 месяцев), увеличившись за год на семь месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) в январе выросла до 21,46% против 19,81% в декабре; годом ранее показатель составлял 23,79%.

В топ-5 регионов по объему выдач вошли Москва (4,19 тыс. кредитов на 8,53 млрд руб., снижение на 40% по количеству и объему к декабрю), Московская область (3,98 тыс. на 7,33 млрд руб., 39%), Санкт-Петербург (2,97 тыс. на 5,15 млрд руб., 39% и 40%), Краснодарский край (2,8 тыс. на 4,66 млрд руб., 48% и 46%) и Татарстан (2,98 тыс. на 4,16 млрд руб., 40% и 42%).

Наиболее крупные автокредиты в январе оформлялись в Ингушетии — в среднем 2,33 млн руб., а также в Москве и Магаданской области (по 2,03 млн руб.), Московской области (1,84 млн руб.) и Чукотском автономном округе (1,79 млн руб.). Самые длинные сроки кредитования — в среднем 90 месяцев — зафиксированы в Тыве, самые короткие — 65 месяцев — в Москве и Сахалинской области. В Санкт-Петербурге, а также в Псковской области, Московской и Мурманской области средний срок составил 66 месяцев.

Вячеслав Рыжков