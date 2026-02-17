На Кубани снижается количество жалоб на мошенников

В 2025 году в Банк России от жителей Краснодарского края поступило 13,5 тыс. обращений, что на 20% больше показателя предыдущего года. Основная часть жалоб традиционно пришлась на кредитные организации, прежде всего — на случаи приостановки переводов и блокировки карт. При этом число сообщений о финансовом мошенничестве сократилось, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Количество претензий к банкам увеличилось на 10%. В регуляторе связывают динамику с усилением мер по противодействию мошенническим операциям. Более тысячи раз жители региона сообщали о приостановке переводов или ограничении операций по картам. Вместе с тем именно ужесточение контроля, по оценке регулятора, способствовало снижению числа жалоб на кибермошенников на 20%. Кроме того, в полтора раза реже граждане заявляли о случаях психологического давления, когда злоумышленники убеждают жертв самостоятельно перевести средства или раскрыть конфиденциальные данные.

В то же время выросло число обращений, связанных с включением сведений о клиентах в базу данных Банка России о подозрительных операциях. В нее, в частности, вносятся данные о так называемых дропперах — лицах, чьи счета и карты использовались в мошеннических схемах. После заявлений пострадавших банки и правоохранительные органы передают регулятору реквизиты таких счетов, включая номера телефонов, банковских карт и документов, удостоверяющих личность.

Как пояснил заместитель начальника Южного главного управления Банка России Николай Курилов, при наличии сведений о клиенте в базе банки вправе ограничить использование платежных карт и доступ к дистанционному обслуживанию. Если же информация поступает от МВД, кредитная организация обязана приостановить операции. В регуляторе напоминают о необходимости соблюдать базовые меры предосторожности — не передавать третьим лицам доступ к онлайн-банкингу и не переводить средства, поступившие от неизвестных отправителей.

Вячеслав Рыжков