В Челябинске умер писатель и журналист Дмитрий Бавильский

В Челябинске в возрасте 57 лет скончался русский писатель, литературный критик, журналист Дмитрий Бавильский. Об этом сообщает историк культуры Николай Подосокорский в личном telegram-канале.

Дмитрий Бавильский родился в Челябинске в семье врачей. В 1993 году окончил Челябинский госуниверситет, а затем аспирантуру вуза по специальности «зарубежная литература». Работал заместителем главного редактора журнала «Уральская новь», помощником художественного руководителя Челябинского академического театра драмы по литературной части. Был редактором отдела культуры сетевых изданий «Взгляд» и «Частный корреспондент», а также трех отделов в газете The Art Newspaper Russia и раздела «Библиотечка эгоиста» литературно-критического журнала «Топос». Еще в одном интернет-журнале «Окно» вел отдел прозы.

Дмитрий Бавильский является автором романов «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Ангелы на первом месте», «Нодельма», «Последняя любовь Гагарина» и «Красная точка». Лауреат двух премий журнала «Новый мир» (2006, 2009), премии Андрея Белого (2014), спецприза Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» (2020). Был членом Союза российских писателей

Виталина Ярховска