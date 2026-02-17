Краснодар стал одним из лидеров по спросу на украшения к 14 февраля

Краснодар вошел в число городов с наибольшим ростом спроса на украшения ко Дню святого Валентина. По данным аналитического центра Sokolov (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), с 1 по 14 февраля 2026 года продажи в розничной сети бренда в городе увеличились на 43% по сравнению с концом января. В среднем по стране динамика составила 29%. Среди других лидеров по темпам роста — Москва (+50%), Тюмень (+44%), Уфа и Челябинск (по +35%).

В денежном выражении выручка в Краснодаре выросла на 26%, тогда как в целом по России — на 20%. Более заметное увеличение оборота зафиксировано в Челябинске (+33%), Москве (+29%), а также в Перми и Екатеринбурге (по +28%).

Средний чек в Краснодаре составил 11,97 тыс. руб. Самый высокий показатель отмечен в Волгограде — 13,7 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (12,7 тыс. руб.) и Москва (12,65 тыс. руб.).

Наиболее востребованными подарками к 14 февраля в Краснодаре стали кольца, серьги и цепи. Покупатели чаще выбирали изделия из серебра, а также из красного и белого золота; среди вставок лидировали бриллианты, фианиты и другие недрагоценные камни.

Вячеслав Рыжков