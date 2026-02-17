В Сочи к концу года завершат эксперименты по оптимизации почв для тропических культур

Эксперименты по адаптации почв для выращивания бананов и папайи в сочинском крестьянско-фермерском хозяйстве «100 гектар» планируется завершить к декабрю 2026 года. Об этом изданию «Эксперт Юг» сообщил глава КФХ Андрей Платонов. По его словам, специалисты тестируют смеси местного грунта с разработанными субстратами, подбирая состав, обеспечивающий максимальное качество плодов и урожайность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ходе работ используется сочинская почва, которая добавляется в экспериментальные грунты, после чего оцениваются показатели выращенных бананов и папайи. Итоги испытаний, как ожидается, позволят сформировать рекомендации для промышленного применения адаптированных почвосмесей — как для небольших фермерских хозяйств, так и для крупных агрокомплексов.

Исследования ведутся в рамках проекта по развитию тропического земледелия в России, где уже получены первые плоды папайи в теплицах с ИИ-контролем микроклимата. На территории КФХ «100 гектар» в Сочи размещена одна из трех экспериментальных теплиц, запущенных в 2025 году. Проект реализуется при участии Академии развития субтропического сельского хозяйства и поддержке ассоциации «Народный фермер», охватывая Россию и Абхазию. Еще две теплицы работают в Сухуме на базе Института сельского хозяйства и в Сочи на территории КФХ «Ачигварское озеро». Площадь каждой теплицы составляет 600 кв. м.

Вячеслав Рыжков