У осужденного за обналичивание денег челябинца хотят конфисковать 23 млн рублей

Кассационный суд частично отменил приговор 42-летнему жителю Челябинска, осужденному за обналичивание средств. Первая инстанция не стала взыскивать с фигуранта преступный доход в размере 23 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что горожанин несколько лет незаконно обналичивал средства для третьих лиц, переводя деньги без регистрации и лицензии. Для этих целей он купил электронные средства и носители информации, обеспечивающие доступ к счетам подконтрольных местному жителю организаций. Из своей деятельности челябинец извлек 23 млн руб.

Калининский районный суд Челябинска признал горожанина виновным по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). При этом суд не рассмотрел вопрос о конфискации средств, полученных преступным путем. Это нарушает требования закона, подчеркивают в прокуратуре. Ведомство подало жалобу с просьбой отменить приговор в части конфискации денег. Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокуратуры.

Виталина Ярховска