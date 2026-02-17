Машины каршеринга в Ярославле получат местные номера

В Ярославле оператор каршеринга переведет автомобили на местные номера: треть машин уже получила номера с кодом региона «76». Об этом сообщили в пресс-службе оператора «Делимобиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каршеринг в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Каршеринг в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Ярославские номера уже получили машины моделей Haval Jolion, Geely Emgrand и Nissan Qashqai. В ближайшее время аналогичную процедуру пройдет весь оставшийся автопарк.

По информации компании, с момента запуска каршеринга с 28 апреля 2025 года ярославцы совершили 220 тыс. поездок. Самая дальняя поездка за одну аренду принадлежит 24-летнему жителю Ярославля: он проехал почти 3 тыс. км. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Ярославская область входит в число самых популярных мест для междугородних поездок: чаще всего в регион на каршеринге приезжают люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Алла Чижова