Минэкономразвития РФ выделит средства на поддержку ЖКХ в Дагестане и Северной Осетии

В 2026 году Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия получат федеральные субсидии на развитие энергетики и ЖКХ. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд руб., сообщили в минэкономразвития РФ.

За счет финансирования удастся компенсировать разницу между льготными тарифами для населения и экономически обоснованными затратами предприятий. Субсидии будут предоставляться по мере подтверждения фактических расходов за период с ноября 2025 года по март 2026 года.

Предполагается, что к концу 2026 года реализация программ снизит аварийность на объектах тепло- и водоснабжения на 58%, а также уменьшит потери в сетях на 16%. Кроме того, износ инфраструктуры уменьшиться на 11%.

Мария Хоперская