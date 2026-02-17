На Ставрополье в 2025 году число фальшивых купюр сократилось на 10%

Банки Ставропольского края выявили в 2025 году 131 поддельную банкноту, что на 10% меньше, чем 145 фальшивок в 2024-м, сообщает пресс-служба Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эксперты связывают снижение с массовым внедрением обновленных купюр: номиналы 100 и 5000 руб. с новым дизайном стали привычными в обороте, а в декабре 2025-го ЦБ РФ выпустил модернизированную тысячную купюру. Эти банкноты оснастили усиленным защитным комплексом — водяными знаками, защитной нитью, микроперфорацией, рельефной печатью, радужными полосами и оптическими элементами, меняющими цвет при наклоне.

Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов подчеркивает успех обновлений: подделок номиналом 5000 рублей обнаружили 72 штуки против 86 годом ранее. Остальные фальшивки пришлись на купюры по 100 и 1000 руб. Он призывает граждан проверять деньги самостоятельно — на просвет видны водяные знаки и нить, на ощупь ощущается рельеф, под острым углом проявляются радужные эффекты и голограммы. «Если сомневаетесь в подлинности, не пытайтесь расплатиться фальшивкой — сразу звоните в полицию», — советует Георгий Тикунов.

Аналогичное снижение фальшивок отмечают в соседних регионах: в Калужской области за полугодие 2025-го нашли 14 подделок (вдвое меньше 2024-го), в Севастополе — восемь (минус две). На Ставрополье фальшивомонетчики предпочитают номиналы 5000 руб. — их доля превышает 55%, как показывают данные за 2023–2025 годы (200 фальшивок в 2023-м, 145 в 2024-м). Полиция фиксирует приток подделок из Дагестана и Ростовской области: в 2025-м пресекли группу, распространявшую фальшивки по Югу, включая Ставрополье.

Сбыт фальшивок чаще происходит на рынках и АЗС Ставрополя без камер и ридеров. Наказание следует суровое — до 8 лет тюрьмы и штраф 1 млн руб. за хранение или сбыт. Банки изъяли все 131 фальшивку из оборота и передали в полицию, что минимизировало ущерб экономике края. Тикунов прогнозирует дальнейшее падение: новые банкноты 1000 руб. уже защищены лучше старых образцов 1990-х, а приложение «Банкноты Банка России» упрощает проверки.

Станислав Маслаков